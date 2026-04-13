犬の元気がなくなる飼い主の行動 1.ダラダラと叱ること 犬の元気がなくなる飼い主の行動は、ダラダラと叱ることです。 犬が危険な行動をしたとき、悪い行動をしたときは、「ダメ」「いけない」と一言だけ声をかけます。やめてくれたら叱るのはもうおしまいです。 「待て」「おすわり」でも構いません。危険な行動や悪い行動をやめ、正しい行動をすることができたときは、褒めておやつを与えてもOKです。 ダラ