あいにくの雨模様。そんな日でも欠かせないお散歩のために、柴犬たちがカラフルな「カッパ」を着用したところ……？まさかの悲壮感漂う光景を収めた動画は、記事執筆時点で49万回を超えて再生され、「哀愁がすごい」「1匹だけ温度差がw」と大きな反響を呼んでいます。 【動画：雨が降っていたので、犬たちに『カッパ』を着せた結果…思わず吹き出す『絶望の表情』】 お揃いのカッパで準備万端！のはずが…？ TikTokアカウ