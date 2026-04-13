全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・大塚の地酒の店『地酒や もっと』です。ナチュラルワインと燗酒をジビエ煮込みで行ったり来たりこの店のある大塚は、気の利いたつまみと地酒を出す店がわんさかあって、10年ほど前から日本酒の聖地なんて呼ばれている。店ごとの個性も様々で、こちらを代表するのがジビエと燗酒だ。「日本酒は燗に向く純米酒だけ。完全発酵の造りや味