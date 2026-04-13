諫早市で春の訪れを告げる「つつじ祭り」が11日と12日に開かれ、多くの人でにぎわいました。 ピンクや赤など、約3000本のツツジが諫早公園を鮮やかに包み込みます。 諫早市の三大まつりの1つといわれている「つつじ祭り」。 会場では、市民によるよさこいの披露などが行われ、にぎわいを見せました。 （大村市から） 「いろいろな色があって綺麗だった」 （大阪から） 「この季節に、サクラ以外ですごく