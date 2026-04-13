能登半島地震で大きな被害を受けた石川県七尾市の和倉温泉では、旅館の再生に向けた復興のシンボルとして、サクラの植樹活動が行われています。およそ200本のサクラが満開を迎えた先週、和倉温泉の湯っ足りパークには花見客の姿が見られ、海外出身の旅館従業員も日本ならではの季節の美を楽しんでいました。フィリピン出身の女性「Ｑ：（フィリピンに桜は？）「ないです。めっちゃキレイです」近くにはサクラの苗木も植えられてい