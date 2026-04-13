表年に当たり豊作が期待される今シーズンのタケノコ。加賀野菜の一つにもなっている良質な金沢産タケノコの初競りが13日、行われました。記者レポート「煮物や炊き込みごはんなどなどいろんな味わい方がある春の味覚たけのこがきょうから店頭に並び始めるということです」13日朝、金沢市中央卸売市場で初競りが行われた加賀野菜「たけのこ」。競りにかけられたおよそ1.7トンのタケノコは、最も高いもので表年としては例年並みの5キ