女優の高橋ひとみ（64）が13日までに自身のインスタグラムを更新。大物女優たちとの集合写真を公開した。「舞台『岸辺のアルバム』を観てきました」と書き出した高橋。「ドラマで観ていた岸辺のアルバムが蘇っていました」とつづった。「山田太一さんの作品は美しく木野花さんの演出がとても素敵で手の届きそうなステージで繰り広げらる物語に入り込んでしまいそうでした。pic1『ニューヨーク恋物語II』チームでパチリ」と紹