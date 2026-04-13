松竹芸能が公式サイトを更新し、所属するお笑いコンビ「共犯者」の洋平さんが４月１０日に死去したことを報告しました。２６歳でした。 【写真を見る】【 訃報 】お笑いコンビ「共犯者」洋平さん死去２６歳急逝の当日にもSNSへ投稿前日はポッドキャスト出演「医師からは急性の疾患によるものと伺っております」所属事務所が公表洋平さんは、４月１０日、自身のXで「本日19時より 下北にて お世話になります」と、