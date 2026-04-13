プロ野球・ソフトバンクは13日、杉山一樹投手が佐賀県内の病院で「左手第5中手骨骨幹部骨折にともなう接合術」を受けたことを発表しました。手術は無事終了し、競技復帰までは1〜2か月を要する見込みとしています。杉山投手は、昨季65試合の登板で、防御率1.82、31セーブで最多セーブのタイトルを獲得。今季は7試合に登板し、4セーブ、防御率9.00の成績。直近では11日の日本ハム戦で9回に登板。4点リードの場面でマウンドに上がり