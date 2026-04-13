ファミリーマートの店舗に設置された中古の衣料品や雑貨の回収ボックス＝13日午前、東京都世田谷区コンビニ大手ファミリーマートと中古品店「ブックオフ」を展開するブックオフグループホールディングスは13日、中古の衣料品や雑貨の回収ボックスを東京都内のファミマ約30店舗に設置する実証実験を始めた。廃棄を少なくするほか、ファミマは、買い物ついでに中古品を手放せる利点を来店客の増加につなげる。杉並区と世田谷区の