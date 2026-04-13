支持者の前で演説するオルバン首相＝12日/Attila Kisbenedek/AFP/Getty Imagesブダペスト（CNN）ハンガリーで12日に行われた総選挙でオルバン首相が敗北を喫したことにより、同国では2010年以降で初めて政権交代が起きることになった。世論調査では新興政党「ティサ（尊重と自由）」の決定的な勝利が示唆されていたものの、その支持者の多くは勝利がどのような感覚なのかを自分たちに想像させようとはしなかった。オルバン氏率いる