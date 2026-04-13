入院していたタレントのマツコ・デラックスが１３日、ＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中」に復帰した。マツコは２月９日に同番組で首の手術を受けたことを報告。そのまま入院していた。「お帰りなさい」と迎えられたマツコは「もうファイアできるんですけどね。労働意欲が沸かなくて。今日も１時間前までバッくれてやろうと思ってた。本当に働きたくない」と２カ月の入院生活からの復帰に「働きたくない！」を連呼していた。体