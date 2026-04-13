救急車で病院に運ばれたあと、「選定療養費」を請求されて、戸惑われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。「救急車は無料だと思っていたのに、なぜ費用が発生するの？」と感じるのも無理はありません。 もし救急搬送で費用がかかるのであれば、「それなら呼ぶのをやめておこうか」と考えてしまう方もいるかもしれません。 救急車を利用すると、必ず費用がかかるものなのでしょうか。それとも、一定の条件によっ