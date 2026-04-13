大相撲の幕内朝乃山（３２＝高砂）が１３日、夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）に向けて決意を新たにした。春巡業が先月２９日に三重・伊勢神宮で始まり、元大関は２年ぶりに参加。この日は、東京・靖国神社相撲場で奉納大相撲が行われた。現在の調整具合について「（相撲を取る）稽古はまだしてない。基礎練習、四股、すり足とか、そういったものしかまだしてない。体の状態？良くはない。久しぶりのバス移動と