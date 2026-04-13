物価高騰が続く中、日常の食卓にどのような変化が起きているか。全国約6000店舗のPOSデータと約5万人の購買パネルを持つインテージによると「『簡便化・節約・健康』という3つのキーワードで、日本の食卓の変化を解き明かせる」という――。※本稿は、株式会社インテージ『なぜ日本人は、それを選ぶのか？ データで読み解く時間とお金の使い方』（朝日新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Jacob Wackerhausen※写