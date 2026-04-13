前日に無知を露呈したチザムJr.を指揮官が擁護ヤンキースのアーロン・ブーン監督が12日（日本時間13日）、前日に「ルールが分からない」との発言で物議を醸したジャズ・チザムJr.内野手を擁護した。しかし、苦し紛れとも取れるその内容が、かえってファンの反感を買う事態となっている。SNS上ではチザムへの怒りが監督にまで飛び火し、「軟弱な奴」「2人のマヌケ」などと批判の声が殺到し、泥沼の様相を呈している。事の発端は