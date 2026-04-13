タレントのマツコ・デラックスが１３日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）の曜日コメンテーターに復帰した。マツコは９週連続で休んでいた。この日の番組冒頭、ＭＣの垣花正が「コメンテーターをご紹介します。若林史江さんと隣にいらっしゃるのは…」と紹介すると「そういうの本当にやめろよ、てめえ」と毒づきながらロングヘアーのマツコが登場。「そうやって長いものに巻かれるのか。言っとく