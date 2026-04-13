セ・リーグは１２日で５球団との対戦が一巡した。阪神とヤクルトが勝率７割超と開幕ダッシュに成功。一方、開幕前は躍進を期待する声も多かった中日が早くも借金８とつまずいた。昨季のリーグ王者で前評判の高かった阪神は、開幕戦こそ巨人に敗れたが、１１勝４敗で早くも首位に立っている。先発では村上、才木の２本柱に加え、高橋が３登板２勝０敗、防御率０・３８と存在感を放っている。打線は佐藤の打率４割１分１厘、１４