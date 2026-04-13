あの「ペヤング」がまさかのピザに！？ナポリの窯から、YouTuberヒカルプロデュースの新感覚コラボ「ペヤングピザ」が登場します♡2026年4月14日より数量限定で発売される本商品は、本物のペヤングソースを使用したこだわりの味わいが魅力。話題性も抜群のユニークな一枚は、シェアしたくなること間違いなしです♪ ペヤングの味を再現した新感覚ピザ ペヤングピザ 価格：3,200円(税込) サイズ：L（