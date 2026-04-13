関西電力大飯原発を視察する福井県の石田嵩人知事（左から2人目）＝13日午後、おおい町福井県の石田嵩人知事（36）は13日、県内で稼働する関西電力高浜原発（高浜町）と大飯原発（おおい町）を視察した。原発の視察は1月の就任後初。これに合わせ、2原発が立地する町長ともそれぞれ面談した。石田氏は、中央制御室やタービン建屋などを視察。取水口や放水口で津波対策に関する説明を受けた。高浜原発では、敷地内に建設を計画