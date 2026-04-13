【リオデジャネイロ＝大月美佳】南米ペルーで１２日、大統領選の投開票が行われた。選管発表（開票率５１・３５％）によると、アルベルト・フジモリ元大統領の長女で、日系３世のケイコ・フジモリ氏（５０）が１６・９４％の票を獲得し、首位に立っている。右派のラファエル・ロペスアリアガ前リマ市長（６５）が１４・８０％の僅差で続いている。両氏を含む３５人が立候補しているが、有効投票の過半数を満たす候補者はおらず、