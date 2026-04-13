お笑いコンビ「次長課長」の河本準一（51)が昨年の春に離婚していたことが13日、分かった。所属事務所「吉本興業」がスポニチ本紙の取材に応じた。所属事務所関係者によると、昨年の春頃に離婚が成立し、子供の親権は元妻が持つという。河本は2003年に元「大阪パフォーマンスドール」の重元直美さんと結婚。一男一女に恵まれた。河本は2010年、発熱や腹痛などの体調不良のため都内の病院に入院し、精密検査の結果、すい炎