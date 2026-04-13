俳優山本裕典（38）が、12日放送のABEMA開局30周年記念「30時間テレビチャンスの時間も限界突破」に出演。過去の経験人数を明かした。山本は「チャンスの時間」内の名物コーナー「ノブの好感度を下げておこう！スペシャル」に登場。山本は楽屋でMCの千鳥ノブを前に「10年前、芸能界干されまして。2年間休業していた」と切り出した。ノブから理由を聞かれ「特に何もしてない」としつつ「女の子が…公表してるんですけど大好きで。