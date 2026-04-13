島根県の元小学校校長が4月、台湾の日本人学校に教諭として赴任する。教員人生の集大成として、応募の上限となる最高齢の64歳で異国の地に挑戦の場を求めた。【写真】かつての教え子に笑顔で送り出される元小学校校長の大橋大さん台中日本人学校の教諭となるのは、島根県益田市の大橋大（まさる）さん（64）。市立高津小学校校長で60歳の定年を迎えた後、再任用で市立桂平小学校の校長、昨年4月から市立吉田小学校教諭として勤