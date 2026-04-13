急逝した父の部屋で、Aさんは思い出に浸っていました。父は独り身で質素な生活を送っていましたが、唯一の趣味だった高級腕時計と、まだ新しいノートパソコンが机に残されていました。「これは父が大切にしていたものだから」と思ったAさんは、それらを「形見」として他の相続人にことわったうえで自宅に持ち帰りました。【写真】うっかり遺言書を開封すると無効に？ところが1カ月後に事態は一変します。Aさんのもとに消費者金融か