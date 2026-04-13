徳永こいのぼり（岡山県和気町藤野）はコイ以外の魚介類をあしらったオリジナル商品「立体魚のぼり」の強化に乗り出した。端午の節句を控えた3、4月に製造販売が集中する季節商品一辺倒から脱却し、一年を通して受注が見込めるイベント向けや広告商材を充実させ、事業の柱に育てる狙い。【写真】寿司店でこんなふうに使えますよ力を入れるのは、のぼり水族館シリーズ。主力のこいのぼりとほぼ同じ形状で、5年前からウナギやア