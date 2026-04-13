新車100万円以下の驚きのコスパ！原材料費や輸送費、そして人件費の高騰などから、年々価格上昇が見られるクルマ市場。それは軽自動車も同じくで、昔は新車で100万円を切る車種も多かったところ、現在ではベーシックモデルでも100万円以上はあたりまえ。【画像】超カッコイイ！ これが「たった99万円で買える」トヨタ車です！ 画像で見る（30枚以上）ハイグレードモデルとなると、軽自動車でも200万円を超えるクルマも数多く