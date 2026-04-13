結婚して嫁いだ先には、とんでもない天然の夫と義母がいました。日々驚かされることがありながらも、優しい夫と義母との生活に幸せを感じているのです。ある日義母とお出かけして夜帰宅してきた、めいさん家族。義母の家はさらに1時間半かかるため「うちに泊まっていったら？」と提案してみると……？第10話正直すぎる理由【作者コメント】確かによその家って、どんなに楽しくても疲れちゃったり気を使ったりする部分があります