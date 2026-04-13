TOTO（北九州市）は13日、中東情勢の緊迫化に伴うナフサ不足で、システムバスとユニットバスの新規受注を同日から停止したと明らかにした。接着剤に含まれるナフサを原材料とする有機溶剤の調達が困難になっているという。受注再開の時期は未定。