物価の高騰などを理由に、４月１３日から北海道内複数の地域で、タクシーの初乗り運賃が上がりました。道内で最も高い初乗り運賃は、道東の釧路地区の８００円です。道東の釧路市や根室市などをはじめとする「釧路地区」では、１３日から初乗り運賃を値上げし、道内で最も高い８００円になりました。１．４キロ以降は２５９メートルごとに１００円が加算され、走行する時間によっても料金が上がっていきます。運賃の値