＜マスターズ最終日◇12日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞21度目のオーガスタでの時間。45歳のジャスティン・ローズ（イングランド）は「本当に素晴らしかった。一週間を通して、観客はずっと僕を応援してくれた」と感傷に浸った。今年も届かなかったグリーンジャケット。だが、最後はパトロンの大きな拍手で迎えられた。「とても美しい光景」という最終18番は、いつになってもこみ上げるもの