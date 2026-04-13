<ユニテックスシニアオープン 最終日◇12日◇南紀白浜ゴルフ倶楽部（和歌山県）◇6877ヤード・パー72＞国内シニアツアー・開幕戦の最終ラウンドが行われ、2打差の3位タイから出た横田真一が1イーグル・6バーディ・1ボギーの「65」で回り、トータル10アンダーで逆転優勝。5年目でシニア初優勝を遂げ、優勝賞金600万円を手にした。＜連続写真＞ドローを打つ時に横田真一がボールからヘッドを離して構える理由前半1つ伸ばして折り