プロ8年目の石坂友宏が、涙のツアー初優勝を挙げた。契約プロとしてオールテーラーメイドのセッティングを携え、稲森佑貴とのプレーオフを制した。【写真】石坂友宏のやさしいセッティングクラブ全体を見渡せば、“やさしさ”を軸に据えた顔ぶれが並ぶ。ウッド類は『Qi4D』のノーマルタイプ。アイアンには、軟鉄鍛造でありながら寛容性を追求した『P8CB』を選択した。ドライバーでノーマルモデルを手にする理由も明確だ。「やさし