俳優のイ・ジュニョクが主演する韓国ドラマ『良いが悪い、ドンジェ』（全10話）が、あす14日よりCSホームドラマチャンネルで放送される。（毎週火・水 後3：20〜）【動画】イ・ジュニョクが…キャラクターとして愛されたドンジェを演じる『良いが悪い、ドンジェ』同作は『わたしの完璧な秘書』のイ・ジュニョクが主演。シーズン2まで制作された大ヒットドラマ『秘密の森』の人気キャラクター、ソ・ドンジェを主人公に据えた公