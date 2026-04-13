俳優の山本裕典が12日、ABEMA10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』で11日より挑戦した、30時間の“限界突破マラソン”を完走した。【写真】『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』ホスト仲間が駆けつけスタートABEMAの番組『愛のハイエナ』の看板企画「山本裕典、ホストになる。」で大きな注目を集めてきた山本が、30時間という長時間の“限界突破マラソン”に