京都府南丹市では男子児童の捜索が続いています。12日、山のふもとで当時、安達結希くんが履いていたものと特徴が似た靴が発見されました。発見場所の近くから中継です。安達結希くんが通う小学校と自宅の間にある山の近くにいます。12日、結希くんが行方不明になったときに履いていたものと特徴が似た靴が見つかったということです。結希くんの通う小学校からおよそ6キロ、リュックサックが見つかった場所からはおよそ5.5キロ離れ