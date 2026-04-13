歌舞伎俳優の市川團十郎が12日、ABEMA10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画「市川團十郎を笑わせたら1000万円」に出演し、芸人24組の渾身のネタに、“鉄壁の無表情”で完全勝利。その中で危うく笑いそうになった、“一番面白かった”芸人を明かした。【写真】これは笑うよ（笑）市川團十郎が「ヤバかった」と語るお笑い芸人本企画は、笑わせ自慢の芸人たちが、制限時間1分間の内に渾身のネタを披露し、團