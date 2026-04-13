イランとアメリカの停戦交渉が難航し石油製品の不足が懸念されるなか、住宅設備大手のTOTOはユニットバスなどの新規受注を停止したことがわかりました。TOTOによりますと、新規の受注を停止したのは「ユニットバス」や、便器や換気扇、壁・床などを一体にした「トイレユニット」などです。すでに取引業者に通達しているとしています。ただ、トイレ単体の受注は続けます。イラン情勢を受け原油価格が高止まりするなか、「ナフサ」由