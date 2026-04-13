中国・上海で4月11日、日中友好成人式が行われた。上海に留学している日本の学生が毎年、企画していた恒例行事だが、日中関係が冷えこむ中で今年は異変も。主催した日本の学生に、直面した「葛藤」と今の「願い」を聞いた。■日中友好の「恒例行事」…今年も開催4月11日、上海でも桜が満開のこの時期、上海市内のホテルには日中の若者あわせて100人近くが集まった。中国の若者が日本の「浴衣」や「振り袖」を着たり、日本の若者が