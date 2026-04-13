アメリカのトランプ大統領は12日、FOXニュースのインタビューで、ホルムズ海峡の安全確保をめぐり、改めて日本と韓国を批判しました。トランプ大統領：彼ら（日本と韓国）を守っているのに、助けを必要としたときに助けてくれない。トランプ大統領はインタビューの中で、原油の多くをホルムズ海峡から調達しているとして日本と韓国の名前をあげ、「彼らはあまり助けてくれない」と批判しました。また、「この2つの場所にそれぞれ4