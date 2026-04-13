キャリタスは2026年4月10日、2027年卒業予定の学生を対象とした「キャリタス就活 就職希望企業ランキング2027」の調査結果を発表した。本調査は2025年10月1日から2026年3月12日の期間、就職情報サイト「キャリタス就活」会員の大学3年生および修士1年生6,061名を対象に、インターネット上での志望度順選択によるポイント換算方式で実施された。あわせて2025年8月5日から10月10日にかけて「CFN」会員の日英バイリンガル学生369名を