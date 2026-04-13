アサヒ飲料は、日常の水分補給における消費者の課題を明らかにするため、「水分補給に関する意識調査」を実施した。調査は2026年3月12日〜16日の期間、全国の20代から50代の子どもを持つ男女200名を対象に、インターネット調査にて行われた。調査の結果、健康意識の高まりから水の重要性は理解されつつも、多くの人が継続の難しさを感じている実態が判明した。水分補給に関する意識調査○水の飲用における最大の課題は「味気なさ」