歌手の美川憲一（７９）が１３日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に１年ぶりに出演した。美川は昨年９月、心拍数に異常が生じる「洞不全症候群」と診断され、心臓にペースメーカーを埋め込む手術を実施。筋肉がこわばり手足が動きづらくなるパーキンソン病も公表したが、同年１２月に復帰を果たした。司会の黒柳徹子から「１年ぶりのご出演です。まぁその間に色々なことがありました」と振られると「ほんと（色々なことが）あり