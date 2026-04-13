元乃木坂４６の１期生でタレントの和田まあや（２７）が１３日、自身のインスタグラムを更新。「メディア制作に携わっている男性」と結婚したことを発表した。和田は「いつも応援してくださる皆さまへ」と切り出すと、「私事で恐縮ですが、かねてよりお付き合いしておりましたメディア制作に携わっている男性と結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告した。乃木坂４６に加入当時を振り返り、「１３歳で広島