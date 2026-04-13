良品計画は4月15日、清涼感のあるさわやかなミントの風味を楽しめるお菓子や飲料14種類を全国の「無印良品」の店舗で順次発売する。ミントの食品を季節限定で発売今回発売するミントのシリーズは、ひと口目からミントの清涼感を感じられるよう、「ミントと生地の一体感」にこだわって仕上げた。○清涼感を楽しめるミントのお菓子冷やして味わうことのできるチョコミントのお菓子として、「チョコミントロールケーキ」(490円)、「ひ