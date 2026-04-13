みずほ銀行とビザ・ワールドワイド・ジャパンは4月13日、キャッシュレス社会の実現に向けた包括的なパートナーシップ契約を締結したことを発表した。Visa/みずほ銀行日本のキャッシュレス市場は、経済産業省が発表した新国内指標によれば2025年のキャッシュレス決済比率は58%になり、2030年までに65%、さらに政府は将来的に、世界最高水準のキャッシュレス決済比率80%を目標としており、今後もさらなる市場拡大が見込まれている。