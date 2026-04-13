医薬品など盗み店員に暴行、逃走した疑い 事後強盗容疑で男（23）逮捕 鹿児島市のスーパーから医薬品など3点を盗み、追いかけてきた店員に暴行を加えて逃げた疑いで、鹿児島市の男(23)が逮捕されました。 事後強盗の疑いで逮捕されたのは、鹿児島市に住む無職の男(23)です。 万引きに気づいた店員が、呼び止めたところ引き倒される 警察によりますと、男は今月7日午前10時半ごろ、鹿児島市のスーパー