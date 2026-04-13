メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県の伊勢神宮で、7年後の式年遷宮に向けた御用材を運び入れる「お木曳」が12日から始まりました。 伊勢神宮では20年に1度、社殿などを新しく造り替え、御神体を移す式年遷宮が行われます。 12日は、社殿の建て替えに使う木を運び入れる「お木曳行事」の幕開けとなる「御木曳初式」が行われました。 内宮前の五十鈴川で、「川曳」が行われ、揃いの衣装に身を包んだ市民約3000人が