【モデルプレス＝2026/04/13】乃木坂46で一期生として活動していた和田まあや（27）が2026年4月13日、自身のInstagramを通じて結婚を発表。2024年から相次ぐ一期生の結婚に反響が寄せられている。【写真】27歳元乃木坂、結婚発表時に公開したお相手との和装ショット◆乃木坂46、一期生に結婚ラッシュ和田は「私事で恐縮ですが、かねてよりお付き合いしておりました メディア制作に携わっている男性と結婚いたしましたことをご報告