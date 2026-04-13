アジア・コモディティ騰落率ランキング＝04/13営業日時点＝ 上海重油 0.92％ 上海銅 0.88％ 上海異形鉄筋 0.06％ 大連とうもろこし 0％ 大連ポリエチレン -1.16％ 上海ゴム -1.81％ ＊数値は前日比％